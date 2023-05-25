«РИА Новости»: первую партию пистолетов «Удав» соберут к 15 июня

На Ижевском механическом заводе (входит в состав концерна «Калашников») к 15 июня планируют собрать первую партию девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав». Ожидается, что на этом же предприятии запустят их серийное производство. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Первую партию "Удавов" на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания. Если по их итогам пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в войска»,— приводит агентство слова собеседника.

Налаживание серийного производства «Удавов» началось осенью 2022 года. По словам главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, с 2022 по 2024 год военное ведомство должно закупить свыше 3 тыс. пистолетов.

Курировать постановку на производство и освоение пистолета 6П72 «Удав» будет заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин. 23 мая пресс-служба Ижевского механического завода сообщила о назначении господина Ярыгина на должность советника управляющего директора предприятия.

Российский самозарядный девятимиллиметровый пистолет «Удав» был разработан АО «ЦНИИточмаш» и предложен в качестве замены пистолета Макарова. Впервые его представили в 2016 году. Пистолет весит 780 г без патронов, емкость магазина — 18 патронов, имеет прицельную дальность стрельбы 100 м.