В Удмуртии сокращается количество абортов

В Удмуртии 441 женщина после посещения психолога отказалась от прерывания беременности в 2022 году. Об этом на сессии госсовета республики рассказала уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева. В целом количество абортов в республике идет на сокращение. Если в 2021 году их было 4636, то в 2022 году — 3773.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«К сожалению, остается стабильной цифра количества абортов среди несовершеннолетних. Необходимо проводить работу в школах с детьми по сохранению репродуктивного здоровья, половому воспитанию, подготовке к будущей семейной жизни»,— отметила госпожа Авдеева.

В прошлом году прервали беременность 29 девушек, годом ранее — 27.

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