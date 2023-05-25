Челябинский губернатор поставил задачу добиться роста зарплат с существенным опережением инфляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая с обращением к депутатам законодательного собрания региона, заявил о необходимости добиться роста зарплат в регионе со значительным опережением темпов инфляции.

«Индексация зарплаты должна не просто догонять инфляцию, а существенно ее превышать, - подчеркнул глава региона. - Со своей стороны, мы также обеспечим рост зарплат в бюджетной сфере. Важно обеспечить рост не только минимальных зарплат, но и всей зарплатной сетки».

Алексей Текслер отметил, что за прошлый год среднемесячная зарплата в Челябинской области выросла на 13,7% и составила 50100 руб., реальная зарплата увеличилась на 2,7%, реальные располагаемые доходы - на 0,7%. Темпы роста этих показателей выше среднероссийских.

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