В Уфе планируется реконструировать парк имени Ленина

В Уфе будет реконструирован парк имени Ленина, сообщает пресс-служба главы Башкирии. По периметру парка планируется проложить беговую дорожку со специальным мягким покрытием, поменять плитку, обновить освещение, отремонтировать фонтаны, установить систему видеонаблюдения и объекты малых архитектурных форм. «Мы проведем реновацию этой территории. Менять структуру парка, предназначение, его цели и задачи не будем», – отметил Радий Хабиров.

На совещании, проведенном в формате «Час общественных пространств», он указал на то, что графики выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по благоустройству других парков должны строгого соблюдаться.

Венера Хисамова

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