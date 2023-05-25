В Казани мужчину заподозрили в покушении на убийство сотрудницы охраны

Управление СКР по Татарстану возбудил уголовное дело против 50-летнего жителя Казани. Его подозревают в покушении на убийство сотрудницы охраны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел минувшей ночью в Казани на улице Гладилова. Мужчина, по версии следствия, проник через форточку в здание регистратуры поликлиники, однако в этот момент его действия пыталась пресечь местная сотрудница охраны, но в этот момент задержанный несколько раз выстрелил из неизвестного оружия. По предварительным данным, речь идет о травмате, который был переделан под стрельбу боевыми патронами. После ЧП мужчина скрылся на машине, а женщину увезли в больницу с ранением грудной клетки.

Вскоре подозреваемого задержали. Ведомство установило, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Ъ-Казань"