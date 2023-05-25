Алексей Текслер поручил создать в Челябинской области особую экономическую зону

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил экономическому блоку регионального правительства создать на Южном Урале особую экономическую зону для более активного привлечения инвесторов «с соответствующим преференциальным режимом работы». Об этом он заявил во время обращения к депутатам законодательного собрания.

Глава региона отметил, что, несмотря на санкционное давление и сложности с логистикой, промышленность региона выстояла, и поблагодарил собственников предприятий, их руководителей и трудовые коллективы.

Губернатор добавил, что власти региона особенно заинтересованы в инвесторах, стремящихся развивать на Южном Урале высокотехнологические производства.