В Башкирии семьям погибших в СВО выплачено 548 млн рублей

В 2022 году 739 членам семей погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции выплачено из бюджета Башкирии 548,3 млн руб., сообщил на пленарном заседании Курултая республики уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин.

Выплаты предоставляются согласно республиканскому закону «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» в равных долях каждому члену семьи.

В общей сложности соцподдержка оказывается 1,2 млн жителям республики, в том числе 243 тыс. семьям с детьми. Всего мер поддержки оказано на сумму более 32 млрд руб.

Влада Шипилова

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