В Сатке назначили нового прокурора

Новым прокурором Сатки назначен старший советник юстиции Денис Семенов. Коллективу и руководителям органам власти его представил глава надзорного ведомства Челябинской области Карен Габриелян. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Денис Семенов служит в надзорном ведомстве с 2008 года. Работал помощником прокурора Кусинского района, прокурором и старшим прокурором отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области. С июня 2019 года руководил надзорным ведомством в Усть-Катаве.

Прокуратуру Сатки с 2018 года возглавлял Дмитрий Сумский. В 2023 году у него истек срок полномочий.

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