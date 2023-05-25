В Пермь зайдет федеральная сеть итальянских ресторанов «Перчини»

В Перми откроется итальянский семейный ресторан «Перчини». Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на компанию «Ресторатор Франчайзинг Групп», которая управляет сетью «Перчини», заведение разместится на ул. Ленина, точный адрес не указывается. В новом ресторане будет 51 столик, в меню — пицца, паста и блюда на гриле. Средний чек — 800–1000 руб. Открытие запланировано на вторую половину июля. Пермский ресторан «Перчини» будет работать по франшизе. Кто именно стал франчайзи, пока не разглашается.
Фото: «Перчини»
Первый ресторан «Перчини» был открыт в Новосибирске в 2007 году. Сейчас сеть объединяет 27 заведений в 16 городах России и один ресторан в Астане (Казахстан).
«Перчини» станет вторым ресторанным проектом «Ресторатор Франчайзинг Групп» в Перми. В декабре 2022 года в ТЦ «iMALL Эспланада» открылся грузинский ресторан сети «Хочу Пури», которой также управляет эта компания. Ресторан «Хочу Пури» в Перми тоже развивается по франшизе, франчайзи выступает екатеринбургское ООО «Гастробарсервис».