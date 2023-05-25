В Пермь зайдет федеральная сеть итальянских ресторанов «Перчини»

В Перми откроется итальянский семейный ресторан «Перчини». Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на компанию «Ресторатор Франчайзинг Групп», которая управляет сетью «Перчини», заведение разместится на ул. Ленина, точный адрес не указывается. В новом ресторане будет 51 столик, в меню — пицца, паста и блюда на гриле. Средний чек — 800–1000 руб. Открытие запланировано на вторую половину июля. Пермский ресторан «Перчини» будет работать по франшизе. Кто именно стал франчайзи, пока не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Перчини» Фото: «Перчини»

Первый ресторан «Перчини» был открыт в Новосибирске в 2007 году. Сейчас сеть объединяет 27 заведений в 16 городах России и один ресторан в Астане (Казахстан).

«Перчини» станет вторым ресторанным проектом «Ресторатор Франчайзинг Групп» в Перми. В декабре 2022 года в ТЦ «iMALL Эспланада» открылся грузинский ресторан сети «Хочу Пури», которой также управляет эта компания. Ресторан «Хочу Пури» в Перми тоже развивается по франшизе, франчайзи выступает екатеринбургское ООО «Гастробарсервис».