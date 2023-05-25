Двоих заключенных батайской ИК-15 заподозрили в участии в запрещенной АУЕ

В отношении двоих заключенных батайской ИК-15 возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). По данным УФСБ России по Ростовской области, мужчины участвовали в запрещенном в России формировании «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, 28 и 43-летний заключенные представляли интересы вора в законе Нодари Асояна. В частности, они «управляли преступной средой на территории колонии, обеспечивали контроль соблюдения воровских законов и понятий, а также их пропаганду.

Как сообщалось ранее, в отношении Нодари Асояна весной 2020 года было возбуждено дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб.). Ранее Нодари Асоян уже был заочно осужден к 7,5 года тюрьмы за разбой с применением насилия и несколько эпизодов хищения имущества у посетителей «Донавтовокзала», совершенные с 2002 по 2006 годы. Нодари Асоян объявлен в международный розыск.

Кристина Федичкина