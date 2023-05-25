В Сосьве во время строительства дома для погорельцев обнаружили мину

В поселке Сосьва (Свердловская область) во время восстановительных работ после крупного пожара при строительстве жилого дома обнаружили минометную мину калибра 122 мм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Рассвет» установили, что мина пролежала в земле достаточно долго. В результате снаряд был обезврежен.

Напомним, в конце апреля в Сосьве произошел крупный пожар, площадь которого достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека, а дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. После инцидента мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

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