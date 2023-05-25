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В Удмуртии увеличат число заместителей главы штаба народной дружины и расширят виды их форменной одежды

В Удмуртии увеличат число заместителей руководителя штаба народной дружины. Изменение связано с тем, что при проведении заседаний из-за временного отсутствия руководителей и их заместителей возникает ряд трудностей. Соответствующее изменения в закон сегодня, 25 мая, приняли депутаты госсовета региона.

Кроме того, поправки расширяют виды форменной одежды и отличительной символики, которую народная дружина использует в работе. Отмечается, что в настоящее время их единственной форменной одеждой является жилет. Однако этот элемент одежды за последние годы получил широкое распространение при производстве различных видов работ и «не является отличительной чертой».

В результате этого зафиксирована тенденция подозрительного отношения к народным дружинникам со стороны жителей региона. Кроме того, по озвученным данным, молодежь избегает участия в деятельности дружин, поскольку для молодых людей «первостепенное значение имеет именно внешний облик».

Финансирование расходов дружин будет продолжено из средств, предусмотренных муниципальными программами профилактической направленности, а также за счет субсидий. Дополнительных расходов не прогнозируется.

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