В минземимущества Башкирии признали неэффективность работы ГУПов

Приватизация убыточных госпредприятий в Башкирии и смена топ-менеджмента позволяет решить их основные экономические проблемы. Об этом сообщила глава республиканского минземимущества Наталья Полянская, выступая на пленарном заседании Курултая республики с отчетом о деятельности ведомства.

Доходы от продажи государственного имущества в 2022 году составили 103,2 млн руб. Комментируя «незначительные в масштабах республики показатели», Наталья Полянская отметила, что приватизируемые предприятия находятся в неудовлетворительном состоянии или в непривлекательной для инвесторов местности.

«Одна из основных задач, которые мы видим — это смена управленческой команды. На большинстве предприятий, которые начали выходить из основных проблем, была полностью сменена управленческая команда»,— заявила она.

Наталья Полянская привела в пример совхоз тепличный комбинат «Янаульский», который после приватизации впервые показал прибыль. «Мы его всегда считали планово-убыточным. Он был для нас как чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить не можем»,— отметила министр.

По словам Натальи Полянской, сейчас предприятие создало 25 рабочих мест и планирует развивать производство на новых территориях. Аналогичные изменения в минземимуществе видят в деятельности «Иглинского весового завода». Предприятие по-прежнему остается убыточным, но избавилось от долгов по зарплате и даже открыло производство щепкоизмельчителей.

Также глава минземимущества прокомментировала планирующуюся приватизацию республиканского перевозчика «Башавтотранс». Она подчеркнула, что в предприятие останется в госсобственности.

«Федеральный закон обязывает нас до 2025 года преобразовать государственные унитарные предприятия в хозобщества. Если мы этого не сделаем, то в 2024 году по решению суда и антимонопольного органа они будут в принудительном порядке ликвидированы. Чего мы в республике допустить категорически не можем, потому что ГУП «Башавтотранс» несет серьезную социальную нагрузку»,— объяснила она.

Наталья Балыкова

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