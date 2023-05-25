Из Башкирии на СВО уйдут танковый батальон и зенитная артиллерия

Сегодня с территории военно-патриотического парка «Патриот» в Чишминском районе Башкирии на боевое слаживание для участия в специальной военной операции отправятся башкирский танковый батальон имени Сергея Зорина и башкирская зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Сергей Зорин и Шариф Сулейманов являются героями Советского Союза, уроженцами Башкирии.

Ранее в Башкирии были сформированы и отправлены в зону СВО три добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, Салавата Юлаева. В начале марта сообщалось о начале организации трех новых батальонов: «Северные амуры», «Ватан» и имени Даяна Мурзина. В мае стало известно, что на боевое слаживание отправятся батальон имени Тагира Кусимова и артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева. Также для оказания помощи башкирским батальонам на территории СВО в конце апреля была организована медицинская рота.

Венера Хисамова

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