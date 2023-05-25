На челябинской Кировке хотят запретить движение на самокатах

На пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс могут запретить движение на самокатах и велосипедах. Такой вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Челябинска, которое состоится в июне. Об этом сообщают в мэрии.

В администрации отмечают, что с приходом тепла им стало поступать большое число жалоб на то, что самокатчики и велосипедисты передвигаются по пешеходным зонам и создают угрозу прохожим. На заседании комиссии специалисты рассмотрят поступившие обращения и сверятся с законодательством.

Согласно предварительному проекту, планируется ограничить движение по Кировке и набережной на участках от улицы Красной до Кирова и от Кирова до Свободы. На входах в пешеходные зоны намерены установить соответствующие запрещающие знаки.

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