На Кубани в 2023 году отремонтируют 640 школ и детских садов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
«По различным программам в школах и детских садах заменим кровли, окна и ограждения. Приведем в порядок фасады и учебные кабинеты, отремонтируем инженерные сети, обновим актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроим прилегающие территории»,— пояснил глава региона Вениамин Кондратьев.
Для учебных заведений закупят новую мебель, учебники и оборудование. В настоящее время в регионе числится 1,5 тыс. детских садов и 1,2 тыс. школ. До конца текущего года на Кубани построят 20 новых школ и 23 детских сада.
Читайте нас в Telegram