На Кубани в 2023 году отремонтируют 640 школ и детских садов на общую сумму не менее 2,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«По различным программам в школах и детских садах заменим кровли, окна и ограждения. Приведем в порядок фасады и учебные кабинеты, отремонтируем инженерные сети, обновим актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроим прилегающие территории»,— пояснил глава региона Вениамин Кондратьев.

Для учебных заведений закупят новую мебель, учебники и оборудование. В настоящее время в регионе числится 1,5 тыс. детских садов и 1,2 тыс. школ. До конца текущего года на Кубани построят 20 новых школ и 23 детских сада.

Анастасия Донскова

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