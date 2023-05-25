Туристам без путевок и пропусков запретили въезд на берег озера Тургояк

К организованным местам отдыха, расположенным в лесной зоне озера Тургояк, допускаются только туристы с путевками и пропусками. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Миасса. Уточняется, что мера введена в рамках действующего в городском округе особого противопожарного режима.

«Кроме того, силами ГОЧС ежедневно ведется патрулирование акватории водоема. Поэтому любые костры, разведенные на побережье отдыхающими, пресекаются»,- добавляют в ведомстве.

На территории городского округа запрещено посещение лесов, сжигание мусора, травы, использование открытого огня. Нарушителям грозят штрафные санкции. Ведется патрулирование лесов, садов и населенных пунктов. Тургояку уделяется особое внимание из-за его популярности у туристов. В выходные здесь дежурят по четыре поста – сотрудники МЧС, специалисты управления ГОЧС, полиция, казаки и представители Миасского лесничества.

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