Президент РФ наградил семерых врачей из Челябинской области

Семи медицинским работникам из Челябинской области присвоены государственные награды. Информация об этом содержится в опубликованном на портале правовой информации указе президента РФ Владимира Путина.

Медаль Луки Крымского присвоена врачу Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Льву Воинову, заведующему отделением диспансера Марату Мангуткину и завотделением челябинской горбольницы №8 Любови Дегтяренко. Также такой награды удостоили врача Челябинской станции переливания крови Елену Захаренко и главную медсестру областной клинической больницы №2 Айну Михайлову.

Заведующему отделением Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Олегу Старикову присвоено почетное звание «Заслуженного врача РФ». Старшая медсестра поликлиники детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ Марина Голикова удостоена звания «Заслуженного работника здравоохранения РФ».

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