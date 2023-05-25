Структура «Орелстроя» возведет в пригороде Орла многоквартирный дом за 594 млн рублей

Входящее в структуру крупного застройщика «Орелстрой» ООО «Орловское строительное управление-2» выступит генподрядчиком при строительстве второго корпуса многоквартирного дома (второй этап строительства) на улице Николая Сенина в пригороде Орла. Об этом говорится в отчетности «Орелстроя».

Строительство будет вестись на участке площадью 1,9 га. Застройщиком выступает ООО СЗ «Орелстрой-9», техзаказчиком является ООО «ОДСК-Инжиниринг». Возведение здания планируется с 1 июня 2023 по первый квартал 2025 года. Стоимость строительства составляет 593,74 млн руб.

Какую недвижимость в Орле выкупал «Орелстрой» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин