21 нарушение продажи алкоголя в дни выпускных зарегистрировали в Удмуртии

22 и 23 мая, в день проведения выпускных мероприятия, в Удмуртии прошли проверки соблюдения запрета на продажу алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, всего было проверено 200 торговых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом зарегистрировали 21 правонарушение, в их числе незаконная розничная реализация алкоголя, нарушение правил продажи и продажа товаров, реализация которых запрещена. По всем материалам составят протоколы об административном правонарушении, которые затем направят в суд.