Строительство меланжевого комбината в Алтайском крае завершится в 2023 году

До конца 2023 года в Алтайском крае завершится строительство отделочной фабрики Барнаульского меланжевого комбината за 9 млрд руб. Также в этом году в регионе построят завод по производству активированного угля в Шипуновском районе и запустят после масштабной реконструкции Рубцовскую обогатительную фабрику, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на сессии регионального Заксобрания.

Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» основан в 1934 году, является одним из крупнейших текстильных предприятий России, входит в холдинг легкой промышленности «БТК групп». «БТК групп» была основана в 2006 году. Компания осуществляет полный цикл производства готовых швейных изделий. По данным сайта «БТК групп», в ее структуру входит 16 производственных площадок в России и СНГ.

В апреле прошлого года руководство БМК сообщало о том, что в 2023 году на развитие производства «Меланжиста Алтая» будет направлено около 4,2 млрд руб. В результате планируется увеличить объем производства с 7-8 млн метров ткани до 12 млн.

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Лолита Белова