Замглавы администрации Глушковского района Курской области подозревают в получении взяток

Глушковский райсуд Курской области заключил под стражу на два месяца замглавы администрации Глушковского района Светлану Безуглую. Ее подозревают в двух эпизодах получения взяток должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и одним эпизодом получения взятки с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Уголовное дело находится в производстве местного отдела Следственного комитета РФ. По версии следствия, в октябре 2019 года госпожа Безуглая получила от предпринимателя, занимающегося в районе строительством и благоустройством, 60 тыс. руб. за содействие в принятии объекта после текущего ремонта здания муниципального учреждения. Впоследствии, согласно материалам дела, она получила от того же предпринимателя еще 60 тыс. руб. и кухонный гарнитур стоимостью 70 тыс. руб. «за незаконные действия» в его пользу. Подозреваемая просила заключить ее по домашний арест, ссылаясь не невозможность повлиять на заключение муниципальных контрактов.

Олег Мухин

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