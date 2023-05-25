В Туве определили участок для строительства мусоросортировочного комплекса

Правительство Республики Тыва перевело 56,5 га сельскохозяйственных земель в земли с видом разрешенного использования «специальная деятельность». Соответствующее постановление датировано 24 мая.

Как пояснили в пресс-службе главы и правительства Тувы, участок предназначен для строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов. Он расположен на территории Пий-Хемского кожууна в 1 км от федеральной трассы Р-257 Кызыл – Красноярск.

С 1 января 2022 года к работе по обращению с отходами на территории республики приступил новый региональный оператор – ГУП «Транспортный сервис и проект». Тогда, как сообщало правительство Тувы, ее глава Владислав Ховалыг поручил министерству лесного хозяйства и природопользования региона ускорить работу по строительству мусороперерабатывающих заводов.

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Валерий Лавский