Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга за год выросла на 8%

В мае средняя цена одного квадратного метра (кв. м) на вторичном рынке Екатеринбурга составила 113 тыс. руб., что на 8% больше, чем в мае прошлого года. По данным исследования «Циан.Аналитика», в сравнении с апрелем 2023 года цены выросли на 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя цена одного кв.м. на первичном рынке уральской столицы достигла 122,4 тыс. руб. Так, превышение стоимости «первички» над «вторичкой» составило 8%. Впрочем, средняя стоимость кв.м. на «вторичке» в новых домах, построенных с 2015 года, превысила показатель первичного рынка на 7%, достигнув 130,7 тыс. руб.

В целом по России цены на вторичном рынке в мае увеличились на 0,4%. На рынке сохраняется ценовая стагнация с минимальным ростом, который в последние месяцы замедляется. Эксперты отмечают, что на рынке активизация спроса. На время майских праздников активность пользователей просела, но к концу месяца показатели достигли наиболее высоких уровней за последний год. Рост спроса привел к уменьшению средних сроков экспозиции. Объем предложения в крупных городах в мае снизился на 2,8%.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте