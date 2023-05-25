Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский разработчик онлайн-игры сменил директора

Исполнительный директор ООО «Альтернатива Гейм» Антон Жарков покинул пост. По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 24 мая. Теперь исполнительным директором ООО является Мария Собянина. По информации «Ъ-Прикамье», она давно работает в компании, возглавляла в ней юридический отдел.

Фото: «Танки Онлайн»

Фото: «Танки Онлайн»

Господин Жарков работал в должности исполнительного директора ООО «Альтернатива Гейм» с 2016 года. По сведениям «Ъ-Прикамье», он не покидает компанию, а займется в рамках нее реализацией другого проекта.

Отметим, что в 2022 году компания снизила финансовые показатели. По информации «СПАРК-Интерфакс», этот отчетный период ООО завершило с выручкой в 139 млн руб. (185,1 млн руб. годом ранее) и чистой прибылью в 43,5 млн руб. (в 2021-м — 82,5 млн руб.).

Компания Alternativa Games была создана в 2006 году пермскими программистами Иваном Зыковым, Антоном Волковым и Александром Карповичем. Самый известный проект компании — многопользовательская браузерная онлайн-игра «Танки Онлайн», выпущенная в 2009 году. На сегодняшний день она собирает 2 млн пользователей ежемесячно. Позже компания выпустила еще две игры — Tanki X и King Hardcore, однако оба проекта на данный момент закрыты.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...