Пермский разработчик онлайн-игры сменил директора

Исполнительный директор ООО «Альтернатива Гейм» Антон Жарков покинул пост. По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 24 мая. Теперь исполнительным директором ООО является Мария Собянина. По информации «Ъ-Прикамье», она давно работает в компании, возглавляла в ней юридический отдел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Танки Онлайн» Фото: «Танки Онлайн»

Господин Жарков работал в должности исполнительного директора ООО «Альтернатива Гейм» с 2016 года. По сведениям «Ъ-Прикамье», он не покидает компанию, а займется в рамках нее реализацией другого проекта.

Отметим, что в 2022 году компания снизила финансовые показатели. По информации «СПАРК-Интерфакс», этот отчетный период ООО завершило с выручкой в 139 млн руб. (185,1 млн руб. годом ранее) и чистой прибылью в 43,5 млн руб. (в 2021-м — 82,5 млн руб.).

Компания Alternativa Games была создана в 2006 году пермскими программистами Иваном Зыковым, Антоном Волковым и Александром Карповичем. Самый известный проект компании — многопользовательская браузерная онлайн-игра «Танки Онлайн», выпущенная в 2009 году. На сегодняшний день она собирает 2 млн пользователей ежемесячно. Позже компания выпустила еще две игры — Tanki X и King Hardcore, однако оба проекта на данный момент закрыты.