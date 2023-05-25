«Часто это необходимость показать свою значимость»

Депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева в ходе обсуждения отчета российского омбудсмена Татьяны Москальковой призвала оградить сограждан от «серийных доносчиков». Партия поддержала своего депутата, ее коллеги заявили, что «доносчики не должны обретать реальную силу, отвлекать правоохранителей от поимки настоящих преступников и портить жизнь мирным людям». О том, что мотивирует людей совершать доносы, рассуждает психолог краснодарской Клиники когнитивного и эмоционального здоровья Doc Brain Анжелика Залесская.



Анжелика Залесская

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«У нас в государстве декларированы свобода воли, свобода слова. Но порой не все люди способный реализовать эту прерогативу, используя внутренний потенциал для проявления своей личности. Однако желание в самовыражении есть. И если что-то было сдержано, возможно, потому что не хватило смелости проявить себя, корректно выразить свою гражданскую позицию иным образом, то личность все равно требует своего проявления и выдаст это через деструктивные модели поведения. Доносчики таким образом пытаются влиять на любую ситуацию, которая есть в поле их зрения, чтобы показать свою значимость, показать свою весомость и важную роль в социуме.

Часто необходимость показать свою значимость таким образом вызвана тем, что человек чувствует свою нереализованность в профессии, в семье, то есть он в полной мере не реализован как личность.

Грань между здравой реакцией гражданина на действия наркозакладчиков, требование к государству пресечь их преступление и доносом после "чтения чужих писем через плечо" очень тонкая, ведь право обратиться в полицию — это в принципе законное право любого человека. Здесь очень важно учитывать весь контекст. Но даже если мы учтем его максимально, все равно провести эту грань будет сложно, потому что доносчик может действовать и здраво, исходя из своих внутренних убеждений, своей картины мира, повторюсь, в рамках, предусмотренных законом. Однако, конечно, если мы говорим о серийных доносчиках, тех, которые занимаются этим постоянно и в разных областях, то, скорее всего, здесь можно говорить о девиации.

При этом иногда могут иметь место случаи, когда человек пишет заявления в полицию регулярно, но это не будет являться отклонением, потому что он и в действии себя проявляет таким же образом. И их намерения исключительно благие. Например, это могут делать правозащитники, адвокаты. Их жизнь фактически завязана на деятельность по написанию жалоб, но они своими поступками в практической жизни проявляют себя так же, как звучит их позиция в жалобах. При этом их деятельность часто связана с личными рисками, на которые они готовы. Мне думается, что здесь мы можем говорить о целостности личности.

В случаях же профессиональных (серийных) жалобщиков, которые не реализуют свою позицию в действии, я такой целостности не вижу, а вижу все же стремление как-то самоутвердиться и компенсировать свою нереализованность».

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