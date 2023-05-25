«Килстройинвест» не должен выплачивать кредитору более 112 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Башкирии, который в декабре 2022 года обязал ООО «Килстройинвест» выплатить ООО «Сетевая компания “Миловский парк”» 112,6 млн руб.

Суд первой инстанции посчитал, что «Килстройинвест» задолжал эту сумму за подключение домов в ЖК «Миловский парк» к централизованной системе холодного водоснабжения в апреле 2020 года.

В апелляции представитель «Килстройинвеста» заявил, что в 2020 году сетевая организация не могла подключать объекты компании «так как хозяйственная деятельность на момент введения конкурсного производства была полностью прекращена».

Апелляционная инстанция поддержала позицию «Килстройинвеста». Как указано в постановлении, истец не представил никаких доказательств выполнения работ, кроме подписанных со своей стороны актов.

ООО «Килстройинвест», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2010 года. Бенефициаром компании называли предпринимателя Дмитрия Комлева, осужденного за мошенничество. Компания возводила ЖК «Миловский парк». В феврале 2020 года она была признана банкротом.

ООО «Сетевая компания “Миловский парк”» образовано в июле 2013 года. 25% уставного капитала ООО принадлежит супруге Дмитрия Комлева Анастасии, 75% — у ООО «Стройземресурс», которым владеет госпожа Комлева и Вадим Александров.

Олег Вахитов

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