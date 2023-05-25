В Ялуторовске простятся с военным, погибшим на СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб уроженец Ялуторовска (Тюменская область) Марсель Халидуллин. Об этом сообщает пресс-служба администрации тюменского города.

«Администрация города Ялуторовска выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная боль утраты. Весь город скорбит, прощаясь с настоящим Защитником»,— отметили в мэрии.

По данным портала 72.ru, прощание с военным пройдет в четверг 25 мая в 12:00 в мечети Ялуторовска на ул. Бахтиярова, 45. Похоронят тюменца в селе Татарский Сингуль.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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