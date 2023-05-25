На юге Москвы из-за столкновения машины скорой помощи с такси пострадали пять человек

Машина скорой помощи столкнулась с такси на Нахимовском проспекте на юге Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации РЕН ТВ, в результате пострадали пять человек.

«На Нахимовском проспекте произошло столкновение машины скорой помощи и такси, в результате чего пострадали несколько человек»,— сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Причины произошедшего устанавливаются.

По информации РЕН ТВ, во время аварии скорая перевозила 19-летнего молодого человека с инфарктом. В результате столкновения пострадали пять человек, их госпитализировали. У одной женщины диагностировали разрыв легкого, у мужчины — травмы внутренних органов.

Олеся Павленко