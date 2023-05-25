Группа автподставщиков, организовавших более 100 ДТП, задержана в Красноярске

Шесть участников организованной преступной группы задержаны в Красноярске. По данным полиции, ОПГ занималась организацией автоподстав. На ее счету более 100 ДТП.

«Злоумышленники приобретали дорогостоящие автомобили (Porsche, Mercedes и др.), на ремонт и запчасти которых страховые компании выплачивали значительные суммы, рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. В подставных ДТП они намеренно разбивали их, а затем оформляли необходимые документы для получения страховых выплат.

В числе задержанных – сотрудница страховой фирмы, которая консультировала злоумышленников в вопросах выплаты компенсаций, уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова