Соборную мечеть в Казани предлагают построить на воде

Концепцию строительства соборной мечети в Казани в акватории Волги – в районе Адмиралтейской слободы — представило бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» на открывшемся в Москве архитектурном форуме «АРХ-Москва».

Как говорится на сайте бюро, «расположение на воде раскрывает значение слова: «минарет» в переводе с арабского — «маяк»». «Он символизирует духовный ориентир для верующих и в то же время является ориентиром в городе»,— поясняют идею авторы.

С берегом мечеть планируют соединить «общественной площадью».

Прообразом будущей мечети является Кааба, главная мусульманская святыня. Предполагается, что здание будет представлять собой черный куб, сложенный из каменных блоков, которые «сдвинуты таким образом, чтобы в кладке образовались просветы». Через них будет просматриваться находящийся в центре традиционный купол молельного зала. По его периметру запланирован музей истории ислама. За пределами куба будет находиться единственный минарет, в котором предлагается устроить смотровую площадку.

«Облик здания отражает сочетание светского и религиозного, открытого и в то же время сакрального»,— отмечают архитекторы.

Как сообщил Николай Ляшенко изданию «Бизнес Online», концепцию одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как писал «Ъ-Казань» первоначально соборную мечеть в Казани на 10 тыс. молящихся планировали строить вместо демонтированного парка аттракционов «Кырлай» на улице Одностороння Гривка – недалеко от казанского кремля. Год назад, в мае 2022, на этой площадке с участием первых лиц власти региона и духовенства был торжественно заложен символический камень.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"