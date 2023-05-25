Осужденным удвоили метраж

Конституционный суд (КС) признал недопустимым предоставление осужденным, находящимся в СИЗО, площади меньшего размера, чем полагается находящимся там же обвиняемым и подозреваемым. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда. Поводом для проверки соответствующей нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) стала жалоба Максима Пискарева на неравенство между сидельцами: если подозреваемым и обвиняемым по закону гарантировано не менее 4 кв. м, то оказавшимся в СИЗО осужденным — вдвое меньше. Для случаев, когда «жилплощадь» не дотягивает до общего норматива, можно ввести льготный зачет времени, проведенного в СИЗО, указал КС.

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Осужденных должны содержать в СИЗО на тех же условиях, что и следственно-арестованных, говорится в новом постановлении КС. Такой вывод суд сделал по итогам рассмотрения жалобы Максима Пискарева, который просил проверить конституционность ч. 3 ст. 77.1 УИК.

Господин Пискарев был осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в Сургуте. Он должен был выйти на свободу в апреле 2018 года, но летом 2017-го в связи с расследованием нового уголовного дела его перевели в СИЗО-1 Архангельской области. А в 2020 году Максим Пискарев обратился в суд с иском к ФСИН о взыскании компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей в СИЗО-1 Архангельской области. Он жаловался на нарушение санитарных норм площади при содержании в общих камерах изолятора. По закону о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых на каждого обитателя камеры должно приходиться не менее 4 кв. м площади, но заявитель провел восемь месяцев в камере площадью 40 кв. м, где в разное время содержалось от 9 до 20 человек. Суд пришел к выводу, что истец был переведен в следственный изолятор в качестве осужденного, содержащегося в СИЗО на условиях отбывания наказания в исправительном учреждении, а там ему полагается 2 кв. м. С таким решением согласились и вышестоящие суды, поскольку законодательство предусматривает разные нормы «жилплощади» для сидящих в СИЗО и в исправительной колонии.

Однако КС услышал аргументы заявителя, который в своей жалобе подчеркивал, что даже пребывание в СИЗО на площади менее 3 кв. м российскими судами приравнивается к пыточным. Получается, что спорная норма позволяет фактически на законных основаниях подвергать осужденных пыткам и бесчеловечному обращению, возмущался Максим Пискарев. КС с ним согласился. Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, оставленные в СИЗО или переведенные туда, должны помещаться в те же условия, что и заключенные под стражу подозреваемые, обвиняемые, говорится в решении суда. При этом КС пришел к выводу, что оспоренная господином Пискаревым норма не противоречит Конституции — просто в подобных случаях минимальная площадь должна определяться не по правилам, установленным для колоний, а по закону о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых. Законодатель может предусмотреть более высокие нормативы площади в камере СИЗО для случаев, подобных делу заявителя. Если же это невозможно сделать, то следует ввести льготный зачет времени содержания в СИЗО осужденных в срок лишения свободы, считает КС. Также заявитель вправе требовать возмещения вреда, связанного с нарушением условий его содержания, отмечается в постановлении.

КС пришел к совершенно логичному выводу о том, что исходить надо из условий содержания, говорит адвокат Дмитрий Аграновский: два метра в колонии, которая все-таки является открытым для передвижения пространством, обозначают скорее границы личного пространства. В то же время 4 кв. м в СИЗО — это физически четыре метра, а если площадь еще меньше, то это уже с полным основанием можно считать пыточными условиями содержания, констатирует эксперт. Однако установить критерии пересчета в такой ситуации (сейчас, согласно ст. 72 УК, один день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии строгого и особого режима) будет довольно проблематично, предупреждает адвокат: скорее речь может идти о компенсации за нарушение условий содержания осужденного, рассуждает он.

Анастасия Корня