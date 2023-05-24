К застройщикам пришли без спроса

В первом квартале спрос жителей Башкирии на новостройки снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на фоне повышения цен и снижения объемов ввода жилья. Выручка от продажи квартир упала на 11%, до 13,9 млрд руб. Эксперты по-разному оценивают перспективы рынка, отмечая образовавшийся ценовой и ипотечный «пузырь», а также переток спроса в пользу «вторички».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала текущего года в Башкирии наблюдается снижение спроса на новостройки на фоне падения объемов ввода жилья. Согласно сведениям Единой информационной системы жилищного строительства, на начало мая действует 13,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что почти на 1,6 тыс. единиц меньше, чем год назад.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в Dataflat.ru, на начало мая было продано на 31% меньше квартир по ДДУ, чем годом ранее. Выручка застройщиков от продажи жилья упала на 11%, с 15,6 млрд руб. в первом квартале 2022 года до 13,9 млрд руб. в текущем году.

Количество строящегося жилья осталось примерно на прошлогоднем уровне: на начало мая в республике возводится 2,7 тыс. кв. м жилой площади в 254 домах на 56 тыс. квартир, из них 217 домов — с использованием эскроу-счетов, 30 — с уплатой взносов в компенсационный фонд и семь — без привлечения средств покупателей. Из них продано 27% (722 тыс. кв. м), не продано 36% (979 тыс. кв. м) и еще на 988 тыс. кв. м (37%) продажи не открыты. Объем привлеченных средств оценивается в 70,3 млрд руб.

По данным Центробанка и «Дом.рф», за три месяца жителям республики было выдано 6,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов составляет 18,9 млрд руб. (на 6,8% больше, чем в марте 2022 года), средняя — 3 млн руб. Наиболее заметное падение зафиксировано в секторе новостроек, где число кредитов сократилось на 34%, до 1,6 тыс., по сравнению с уровнем 2022 года. На вторичном рынке, наоборот, наблюдалось увеличение спроса на 7%. Объем задолженности по ипотечным кредитам на 1 апреля составлял 411 млрд руб.

Вместе с тем, как сообщает Росстат, за год в регионе индексы цен на первичном рынке в первом квартале на типовые квартиры выросли на 19%, на элитную недвижимость — на 11%. На вторичном рынке — в среднем на 12%. Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек на конец первого квартала в типовых квартирах в Уфе составила 103,7 тыс. руб., улучшенного качества — 131,3 тыс. кв. м, элитного жилья — 162,5 тыс. руб. На вторичном рынке, соответственно, 94,7 тыс., 110,5 тыс. и 160 тыс. руб.

По данным федерального портала «Мир квартир», с начала года в Башкирии квартиры от застройщиков в среднем подорожали за год на 12,8%, до 124,5 тыс. руб. за один кв. м. На вторичном рынке рост составил 10,5%, до 103,2 тыс. руб.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в 2022 году рынок поддержала льготная ипотека, а также субсидированные ипотечные программы от девелоперов: «Хотя затем “околонулевую” ипотеку запретили и спрос упал, застройщики до сих пор не спешат переписывать ценники на квартиры в меньшую сторону. Также нужно добавить, что по сравнению с осенью, когда мы отмечали стагнацию и некоторое снижение стоимости “квадрата”, сейчас рынок немного оживился: вероятно, проявил себя отложенный спрос».

По его словам, сейчас спрос на недвижимость «оттаивает после заморозков второй половины прошлого года», покупатели все чаще выбирают квартиры на вторичном рынке «из-за более адекватной стоимости». «Падению цен препятствует денежная эмиссия, которая разгоняет инфляцию»,— считает господин Луценко, отмечая, что сдувается ценовой пузырь, образовавшийся в последние годы из-за дешевой ипотеки на «первичке», потянувший за собой и «вторичку».

«Цены на новостройки у застройщиков сейчас выше, чем на вторичном рынке,— констатирует гендиректор федеральной сети агентств недвижимости “Эксперт” Елена Андреева.— Это одна из причин перетока на вторичный рынок. Новостройки продолжат расти и в дальнейшем».

Гендиректор флагманского офиса «Самолет плюс» в Уфе Рита Сивкова отмечает, что начало года всегда характеризуется небольшим спадом в количестве сделок, особенно если сравнивать с предшествующими месяцами, которые, наоборот, показывают рекордное количество продаж.

По оценке директора консалтингового агентства «План А» Ивана Зорина, спрос в первом квартале этого года упал на 40–50% по сравнению с 2022 годом. «Отрасль сейчас находится в низкой фазе, стагнации. В такой ситуации она будет находиться не менее двух лет, потому что предпосылок для ее развития на данный момент нет. Думаю, что цены из-за снижения спроса, безумного ценового и ипотечного пузыря начнут падать»,— прогнозирует господин Зорин.

Влада Шипилова