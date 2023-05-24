Деньги поставили на карту

Депутаты нижегородского заксобрания из фракции КПРФ предложили губернатору Глебу Никитину расширить функционал «Карты Победы», на которую ветеранам и детям Великой Отечественной войны ежегодно будут перечислять по 1 тыс. руб. из бюджета. На эти деньги пожилые люди могут получить билеты на посещение культурных и спортивных мероприятий, скидки в магазинах. Коммунисты отмечают, что ветеранам в их возрасте уже сложно ходить по концертам и спорт-клубам, а скидки в магазинах и аптеках они получают по пенсионному удостоверению. Поэтому фракция предложила увеличить ежегодные выплаты до 5 тыс. руб. и предоставить ветеранам альтернативное право получать деньги, а не бонусную карту. Пока в социальных сетях нижегородцы высказывают претензии к идее «Карты Победы», областные власти ищут подрядчика, чтобы изготовить 155 тыс. таких карт. Их хотели выдать на 9 Мая, но процесс затянулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фракция КПРФ предложила поддержать ветеранов не только скидками, но и деньгами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фракция КПРФ предложила поддержать ветеранов не только скидками, но и деньгами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фракция КПРФ в заксобрании Нижегородской области направила губернатору Глебу Никитину обращение по поводу внедряемых «Карт Победы». Министерство социальной политики решило выдать ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей и детям военного времени пластиковые карты с ежемесячно пополняемым на 1 тыс. руб. балансом. По «Карте Победы» можно приобрести билеты для посещения определенных культурных и спортивных учреждений. Также ее можно использовать для получения скидок в некоторых магазинах и аптечной сети «Госаптека».

В своем обращении к губернатору коммунисты отмечают, что самым «молодым» получателям этой карты сегодня далеко за 70 лет и они, в подавляющем большинстве, не в состоянии воспользоваться билетами на концерт, в бассейн, тренажерный зал, боулинг или бильярд.

А скидка в 5% на продукты по этой карте в Дзержинске и Кстове возможна только в сети магазинов «МясновЪ» при покупке одного из 10 видов продукции и накопления определенной суммы бонусов. В Нижнем Новгороде «Карты Победы» можно будет также использовать в трех гипермаркетах «О’кей». При этом, по данным председателя фракции Владислава Егорова, многие магазины и коммерческие аптеки и так предоставляют скидки в размере 5–10% всем пенсионерам для покупок в определенное время или дни. В связи с этим фракция КПРФ предложила областному правительству увеличить номинал «Карты Победы» минимум до 5 тыс. руб. в год и расширить возможности ее использования.

В частности, по мнению коммунистов, ветераны вправе сами решать, хотят они пользоваться скидками по «Карте Победы» или раз в год получать от государства дополнительные выплаты живыми деньгами.

Жители Нижегородской области на странице губернатора «ВКонтакте» под постами о праздновании Дня Победы высказали схожие претензии. Граждане, в частности, отмечают, что скидки в 5%, которые обещает «Карта Победы», для пенсионеров и ветеранов уже действуют и для их получения в торговых сетях достаточно предъявить пенсионное удостоверение. А посетить массовые культурные мероприятия люди преклонного возраста без сопровождения родственников не могут.

При этом льготы по карте распространяются только на держателя карты, а значит, сопровождающий его человек должен будет купить себе билет за полную стоимость.

После массы негативных замечаний областное министерство социальной политики стало разъяснять людям, что при посещении культурно-массовых мероприятий воспользоваться льготами по «Карте Победы» могут только ее владельцы.

При этом скидки в магазинах по этой карте кроме ветерана могут получить его родственники или закрепленные за ним соцработники. Для этого владельцу карты необходимо оформить на них доверенность в органах соцзащиты. Об этом говорится в памятке, которую выдают вместе с картой.

Жалующиеся в соцсетях родственники ветеранов были удивлены, что «Карты Победы» выдали жителям поселков и деревень, в которых нет не только театров, кинозалов и музеев, заявленных участниками программы, но и магазинов-партнеров. Люди отмечают, что ветераны ждали ко Дню Победы традиционных «цветов и конфет», а им принесли «красивый кусок бесполезного пластика с памяткой».

В министерстве соцполитики сообщили, что ведут переговоры об участии с одной из торговых сетей, у которой «достойное покрытие сельской местности».

По планам властей «Карту Победы» в Нижегородской области в общей сложности должны получить 170 тыс. человек. Раздать их ветеранам чиновники планировали до 9 Мая, но изготовили и выдали лишь малую часть. В областном правительстве не ответили на запрос, сколько всего пожилых людей уже получили «Карты Победы».

Однако на портале госзакупок региональные власти проводят отбор подрядчика, который за 15,5 млн руб. изготовит 155,5 тыс. карт. Заявку на участие в этой закупке подал всего один поставщик.

Андрей Репин