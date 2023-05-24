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Былое и ДУМ

Ильдар Ишеев проиграл спор с муфтием Башкирии

Руководитель бывшего застройщика соборной мечети Ар-Рахим в Уфе ООО «Алтын курай» Ильдар Ишеев не смог оспорить в суде законность процедуры избрания Айнура Биргалина председателем Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) в апреле 2019 года. Истец заявлял, что устав религиозной организации предусматривал иной порядок назначения руководителя, но суд пришел к выводу, что господин Ишеев пропустил срок исковой давности. В 2021 году к аналогичному мнению пришел арбитражный суд Башкирии. Айнур Биргалин заявил «Ъ-Уфа», что его оппонент «не понимает систему выборов» руководителя организации.

Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин не впервые судится за свое кресло

Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин не впервые судится за свое кресло

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ

Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин не впервые судится за свое кресло

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Уфы отказал в удовлетворении иска директора ООО «Алтын курай» Ильдара Ишеева о признании незаконным и недействительным решения межрайонной инспекции ФНС 39, которая в 2019 году внесла в ЕГРЮЛ запись о назначении Айнура Биргалина на должность председателя ДУМ РБ.

По мнению истца, назначение господина Биргалина нарушило его права и привело к остановке строительства мечети Ар-Рахим. В 2013–2016 годах «Алтын курай» был заказчиком и генподрядчиком возведения объекта.

Мечеть Ар-Рахим возводится с 2007 года. Строительство объекта неоднократно приостанавливали. В 2009 году оно прекратилось впервые, причиной стало похищение денег из финансировавшего работы фонда. В 2011 году единственным спонсором строительства мечети стал благотворительный фонд «Урал», но пять лет спустя он заморозил финансирование проекта из-за подозрений в завышении расходов. В апреле 2019 года председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин заявил о сложении полномочий. Руководителем религиозной организации был избран Айнур Биргалин.

После назначения нового председателя «все пошло не так», заявил «Ъ-Уфа» господин Ишеев. В своем иске он отметил, что с августа 2007 года работал управляющим делами духовного управления и подчинялся Нурмухамету Нигматуллину. После назначения господина Биргалина должность господина Ишеева в религиозной организации сократили. Затем ДУМ РБ расторгло договор на передачу функций заказчика-застройщика и контракт генподряда на строительство соборной мечети с «Алтын кураем». По словам истца, новый муфтий обещал полностью рассчитаться с компанией за выполненные работы, но этого не произошло.

«Данное обстоятельство послужило существенным основанием приостановления строительства соборной мечети на долгие годы и до сегодняшнего дня. И это также в значительной мере нарушило мои права и интересы в результате незаконного избрания Биргалина председателем-муфтием»,— отметил господин Ишеев в иске.

Незаконность избрания председателя ДУМ РБ, по его мнению, заключалась в нарушении предусмотренной в уставе религиозной организации процедуры. В документе говорится, что в случае кончины руководителя управления, ухода на покой или невозможности исполнять обязанности его полномочия должны перейти к одному из двух первых заместителей, имеющих десятилетний опыт работы в религиозных организациях духовного управления. От должности председателя в тот момент отказался лишь один из претендентов, второй не заявил о самоотводе. Айнур Биргалин не был первым заместителем и не имел необходимого опыта работы, но был назначен руководителем ДУМ РБ, отмечает господин Ишеев.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал на пропуск срока исковой давности.

Это уже не первая попытка господина Ишеева сместить руководителя регионального духовного управления. В 2021 году аналогичный иск от лица «Алтын курая» он подавал в арбитражный суд Башкирии. Тогда суд отказал в удовлетворении требований по похожим основаниям: «Алтын курай» нарушил трехмесячный срок для обжалования, подав иск спустя полтора года после избрания нового муфтия.

«Алтын курай» не подавал апелляционную жалобу на решение суда.

В Духовном управлении мусульман Башкирии отметили, что председатель был избран законно, а регистрирующий орган лишь внес соответствующую запись. В октябре 2019 года прошел съезд ДУМ, на котором 152 делегата большинством голосов избрали Айнура Биргалина на пост председателя и подтвердили его полномочия. «У нас большая некоммерческая организация, 800 имамов. Съезд прошел на виду у всей России, под видеокамерами. Ишеев не понимает систему выборов. Он подает иск за иском — я этому уже не удивляюсь»,— заявил «Ъ-Уфа» Айнур Биргалин.

Наталья Балыкова

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