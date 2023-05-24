Былое и ДУМ

Руководитель бывшего застройщика соборной мечети Ар-Рахим в Уфе ООО «Алтын курай» Ильдар Ишеев не смог оспорить в суде законность процедуры избрания Айнура Биргалина председателем Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) в апреле 2019 года. Истец заявлял, что устав религиозной организации предусматривал иной порядок назначения руководителя, но суд пришел к выводу, что господин Ишеев пропустил срок исковой давности. В 2021 году к аналогичному мнению пришел арбитражный суд Башкирии. Айнур Биргалин заявил «Ъ-Уфа», что его оппонент «не понимает систему выборов» руководителя организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин не впервые судится за свое кресло

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин не впервые судится за свое кресло

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Уфы отказал в удовлетворении иска директора ООО «Алтын курай» Ильдара Ишеева о признании незаконным и недействительным решения межрайонной инспекции ФНС 39, которая в 2019 году внесла в ЕГРЮЛ запись о назначении Айнура Биргалина на должность председателя ДУМ РБ.

По мнению истца, назначение господина Биргалина нарушило его права и привело к остановке строительства мечети Ар-Рахим. В 2013–2016 годах «Алтын курай» был заказчиком и генподрядчиком возведения объекта.

Мечеть Ар-Рахим возводится с 2007 года. Строительство объекта неоднократно приостанавливали. В 2009 году оно прекратилось впервые, причиной стало похищение денег из финансировавшего работы фонда. В 2011 году единственным спонсором строительства мечети стал благотворительный фонд «Урал», но пять лет спустя он заморозил финансирование проекта из-за подозрений в завышении расходов. В апреле 2019 года председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин заявил о сложении полномочий. Руководителем религиозной организации был избран Айнур Биргалин.

После назначения нового председателя «все пошло не так», заявил «Ъ-Уфа» господин Ишеев. В своем иске он отметил, что с августа 2007 года работал управляющим делами духовного управления и подчинялся Нурмухамету Нигматуллину. После назначения господина Биргалина должность господина Ишеева в религиозной организации сократили. Затем ДУМ РБ расторгло договор на передачу функций заказчика-застройщика и контракт генподряда на строительство соборной мечети с «Алтын кураем». По словам истца, новый муфтий обещал полностью рассчитаться с компанией за выполненные работы, но этого не произошло.

«Данное обстоятельство послужило существенным основанием приостановления строительства соборной мечети на долгие годы и до сегодняшнего дня. И это также в значительной мере нарушило мои права и интересы в результате незаконного избрания Биргалина председателем-муфтием»,— отметил господин Ишеев в иске.

Незаконность избрания председателя ДУМ РБ, по его мнению, заключалась в нарушении предусмотренной в уставе религиозной организации процедуры. В документе говорится, что в случае кончины руководителя управления, ухода на покой или невозможности исполнять обязанности его полномочия должны перейти к одному из двух первых заместителей, имеющих десятилетний опыт работы в религиозных организациях духовного управления. От должности председателя в тот момент отказался лишь один из претендентов, второй не заявил о самоотводе. Айнур Биргалин не был первым заместителем и не имел необходимого опыта работы, но был назначен руководителем ДУМ РБ, отмечает господин Ишеев.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал на пропуск срока исковой давности.

Это уже не первая попытка господина Ишеева сместить руководителя регионального духовного управления. В 2021 году аналогичный иск от лица «Алтын курая» он подавал в арбитражный суд Башкирии. Тогда суд отказал в удовлетворении требований по похожим основаниям: «Алтын курай» нарушил трехмесячный срок для обжалования, подав иск спустя полтора года после избрания нового муфтия.

«Алтын курай» не подавал апелляционную жалобу на решение суда.

В Духовном управлении мусульман Башкирии отметили, что председатель был избран законно, а регистрирующий орган лишь внес соответствующую запись. В октябре 2019 года прошел съезд ДУМ, на котором 152 делегата большинством голосов избрали Айнура Биргалина на пост председателя и подтвердили его полномочия. «У нас большая некоммерческая организация, 800 имамов. Съезд прошел на виду у всей России, под видеокамерами. Ишеев не понимает систему выборов. Он подает иск за иском — я этому уже не удивляюсь»,— заявил «Ъ-Уфа» Айнур Биргалин.

Наталья Балыкова