Чувашия обновит коммунальную инфраструктуру на 1 млрд рублей

Правительство Чувашии сегодня утвердило региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"» стоимостью 1,045 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева, из этой суммы 764,4 млн руб. профинансирует Фонд развития территорий, 280,7 млн руб. — республиканский бюджет.

В рамках программы планируется обновить тепловые сети в городах Алатырь и Шумерля. В Алатыре будут построены тепловые сети, а также сети горячего водоснабжения с подведением инженерных коммуникаций в микрорайоне Стрелка и по улице Комсомола. Аналогичные работы будут проведены в поселке Лесной, по улицам Котовского, МОПРа и Чкалова в Шумерле.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"