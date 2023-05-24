Анапа может получить статус курорта федерального значения

Анапе хотят присвоить статус курорта федерального значения. Соответствующее письмо с просьбой оказать содействие в принятии документа планируют направить в Общественную палату РФ почетные граждане и активисты города, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МУП «ОКУ» Анапа Фото: Telegram-канал МУП «ОКУ» Анапа

«Мы сделаем все возможное, чтобы наша территория официально закрепила статус лечебно-оздоровительного курорта федерального значения. Это непростое время подталкивает нас к тому, чтобы развиваться в формате традиционных приморских курортов с приоритетом для детского и семейного отдыха»,— отметил председатель Совета города Леонид Красноруцкий.

Активисты считают, что принятие особого статуса поможет Анапе сохранить и приумножить природные богатства. Кроме того, документ поможет регламентировать сохранение лечебных факторов, создать правила использования природных ресурсов и стратегию развития территории, а также закрепить санаторно-курортный комплекс как градообразующую отрасль.

Татьяна Ручкина

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