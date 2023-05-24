За спрос денег не дают

Мэрия Перми рассматривает возможность пересмотра контрактов с действующими автобусными перевозчиками. В частности, одна из крупнейших иногородних компаний «РТ-Лайн» предложила продлить ей контракты на два года без конкурса и увеличить стоимость муниципальных контрактов. Сумма предлагаемых изменений составляет почти 2 млрд руб. Такие меры необходимы из-за тяжелой финансовой ситуации, в которой оказался перевозчик. Участники рынка считают, что правила должны быть одинаковыми для всех.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», компания «РТ-Лайн» (входит в холдинг «Ресурс Групп»), обслуживающая городские автобусные маршруты Перми, обратилась в мэрию с предложением о продлении текущих контрактов и увеличении их стоимости. Этот вопрос был рассмотрен в рамках заседания рабочей группы по проверке обоснованности закупок. Согласно протоколу, опубликованному на сайте управления муниципального заказа мэрии Перми, было рассмотрено несколько предложений от перевозчиков. Часть предложений касалась уменьшения стоимости обеспечения контрактов и уменьшения доли транспортных средств, использующих в качестве топлива альтернативные источники энергии.

Также поступили предложения по изменению четырех разыгранных ранее контрактов. Согласно документу, предложено увеличить стоимость муниципальных контрактов, объем работ и срок муниципального контракта, который истекает в 2025 году, еще на два года. Сумма итоговых изменений достигает почти 2 млрд руб. Инициатор этого предложения в документе не назван. Однако судя по сумме указанных контрактов, с предложением выступила столичная компания «РТ-Лайн». Как следует из протокола заседания, заявка перевозчика по изменению условий контракта была отклонена.

Напомним, в 2020 году в рамках транспортной реформы изменилась схема работы с перевозчиками. С компаниями были заключены брутто-контракты. Если раньше сбором выручки занимались предприниматели, то сейчас выручка направляется в бюджет, а перевозчикам оплачивается объем работы.

Маршрутная сеть города была разделена на 37 лотов. В результате торгов они были поделены между 18 предпринимателями. До реформы на маршрутах Перми работали 43 перевозчика. Основную часть пятилетних контрактов выиграли подольское ООО «Автомиг» (входит в столичную ГК «Ранд-Транс»), пермское ООО «Дизель», МУП «Пермгорэлектротранс» и московское ООО «РТ-Лайн».

«РТ-Лайн» по итогам конкурсных процедур года стал одним из крупнейших перевозчиков Перми. Компания ежедневно выпускает 100 автобусов на линии Перми (всего на маршрутах города работает 731 автобус). Сумма контрактов на пять лет составляет 4,3 млрд руб. При этом, как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», по итогам 2022 года компания получила чистый убыток в размере 169,6 млн руб., а годом ранее ее чистый убыток составил 190 млн руб.

В «РТ-Лайн» на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили. Ранее в интервью порталу 59.ru представитель перевозчика Эдуард Степанов рассказал о планах компании увеличить объем работ в Перми в два раза. «У нас контракты заканчиваются в 2025 году. Мы знаем рынок, хорошо работаем, выдаем отличные показатели и слаженно взаимодействуем с администрацией города. Я считаю, что в 2025 году мы будем бороться не только за те маршруты, которые сейчас обслуживаем, но и за другие. Хотим, чтобы наше предприятие приросло как минимум в два раза»,— заявил он.

Источник, близкий к городским властям, подтвердил, что «РТ-Лайн» предложил продлить действие всех их четырех контрактов на два года — с 2025 до 2027 года. Основанием, по мнению участника рынка, должно стать проведение СВО и западные санкции, которые в итоге привели к удорожанию многих эксплуатационных расходов: запчастей, сервиса, зарплаты.

Изменить условия контрактов без проведения конкурсных процедур дает возможность властям закон 44-ФЗ. В него внесена новая норма, действующая на все заключенные до СВО контракты, которые стало невозможно исполнять из-за ухудшившихся экономических условий. Но для этого необходимо доказать наличие веских причин. Пока городские власти находятся в стадии диалога с подрядчиком и занимаются изучением возможных юридических последствий решения. «Практика применения новой статьи 44-ФЗ слишком мала, прецедентов практически нет»,— пояснил собеседник.

Депутат Пермской думы, владелец пермской транспортной компании «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов слышал об инициативе перевозчика, но никаких официальных документов не видел. «Я категорически против избирательных преференций. Независимо от формы собственности все должны работать в одинаковых условиях»,— подчеркнул господин Мирзамухаметов. Он напомнил, что контракты были разыграны в рамках 44-ФЗ, а срок действия контрактов, объем работы и его стоимость относятся к существенным условиям договора. «Победители заключили договоры на определенных условиях, и если сейчас точечно менять контракты, то закон потеряет всякий смысл»,— отметил депутат. В то же время господин Мирзамухаметов считает, что в текущей сложной экономической ситуации действительно необходимо проработать условия по будущим контрактам. «Но это нужно обсуждать на рабочих группах, со всеми участниками отрасли и выработать определенные решения, а не вести подковерные кулуарные игры»,— уверен народный избранник.

Ирина Суханова