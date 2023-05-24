Курская область вошла в число российских регионов-лидеров по производству грибов

По итогам 2022 года Курская область вошла в число шести регионов-лидеров в РФ по производству грибов. Об этом сообщили в Минсельхозе. Также крупными производителями ясвляются Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Калужская области и Республика Татарстан.

В Курской области с 2016 года промышленным производством грибов занимается ООО «Грибная радуга», занимающая на российском рынке долю в 23%. Мощности компании позволяют выращивать более 32 тыс. т шампиньонов в год (всего в России в 2022-м было получено 128,7 тыс. т). Продукция «Грибной радуги» поставляется в 80 субъектов, а также в Беларусь и Казахстан.

Владимир Зоркий

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