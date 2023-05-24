Курс доллара. Прогноз на 25–26 мая

Егор Жильников,

главный аналитик Не исключаем локального всплеска волатильности на фоне неопределенности с госдолгом США Пара доллар-рубль продолжает консолидироваться около отметки 80 руб. На валютном рынке Мосбиржи сформировался баланс между спросом и предложением на валюту. С одной стороны, завершились активные операции экспортеров в преддверии выплаты дивидендов, с другой — активность импортеров на рынке понижена, ввиду чего инвесторы не наблюдают волатильности. Полагаем, что на текущей неделе рубль предпримет легкие попытки к росту, в связи с чем оставляем актуальным диапазон 79–80,5 руб. Не исключаем локального всплеска волатильности на фоне неопределенности с госдолгом США.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Инвесторы на мировых рынках предпочитают увеличивать свои позиции в долларе США До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар / рубль в диапазоне 79,5–81 руб./$ с тенденцией ослабления российской валюты. Рубль получает поддержку от растущих нефтяных котировок, которые получили положительный импульс на фоне выхода данных о сокращении запасов сырой нефти в США, а также возможном сокращении объемов добычи на заседании ОПЕК+ в июне. Одновременно с этим мы наблюдаем повышение risk-off настроений на мировых рынках из-за отсутствия консенсуса по потолку госдолга в США. Инвесторы на мировых рынках предпочитают увеличивать свои позиции в долларе США. Считаем, что вопрос потолка госдолга США продолжит оказывать негативное давление на мировые рынки, в том числе и на локальные валюты. Но на рубль этот фактор будет влиять в меньшей степени.

Денис Буйволов,

аналитик В ближайшие торговые дни локальная поддержка рубля может оказаться более выраженной Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 77,5–80,5. Российская валюта сдержанно реагирует на позитив в виде восходящего импульса цен на нефть и подготовки компаний к налоговому периоду. Среди возможных причин, препятствующих активному укреплению рубля, можно отметить общий уход инвесторов от риска в свете напряженного внешнерыночного фона и обострившейся геополитики, а также усиление самого доллара против основных валют. Индекс американской валюты DXY в середине недели превысил 105,6 п. Между тем пик налогового периода все ближе, в этом месяце он придется на 29 число. Полагаем, что в ближайшие торговые дни локальная поддержка рубля может оказаться более выраженной.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Рубль могут поддержать экспортеры с конвертацией валютной выручки Российская валюта стабилизируется около уровня 80 руб. за доллар благодаря отсутствию значимых драйверов. Приближение основных налоговых выплат мая, которые мы оцениваем в 2,3 трлн руб., снижает привлекательность спекулятивных стратегий против рубля. Мировые цены на нефть подрастают, при этом доллар остается сильным по отношению к большинству валют. Рискованные активы находятся под давлением неопределенности, связанной с согласованием потолка госдолга США. Во второй половине недели рубль могут поддержать экспортеры с конвертацией валютной выручки, однако в последние месяцы этот процесс нестабилен, поэтому рассчитывать на заметное укрепление рубля в этот период не стоит.