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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 25–26 мая

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

На текущей неделе обесценение рубля замедлилось. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже закрылся на отметке 80,15 руб./$, прибавив с начала недели только 15 коп. Поддержку российской валюте оказывает возросший спрос на нее со стороны экспортеров, что в значительной степени компенсируется по-прежнему высоким спросом на иностранную валюту со стороны импортеров и спекулянтов.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Экспобанк 78.50-80.50
ПСБ 80.00-82.00
Банк Русский Стандарт 79.00-81.00
Банк Зенит 80.00
«БКС Мир инвестиций» 77.50-80.50
Консенсус-прогноз * 79.90

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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ПСБ
Экспобанк
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
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Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Не исключаем локального всплеска волатильности на фоне неопределенности с госдолгом США

Пара доллар-рубль продолжает консолидироваться около отметки 80 руб. На валютном рынке Мосбиржи сформировался баланс между спросом и предложением на валюту. С одной стороны, завершились активные операции экспортеров в преддверии выплаты дивидендов, с другой — активность импортеров на рынке понижена, ввиду чего инвесторы не наблюдают волатильности. Полагаем, что на текущей неделе рубль предпримет легкие попытки к росту, в связи с чем оставляем актуальным диапазон 79–80,5 руб. Не исключаем локального всплеска волатильности на фоне неопределенности с госдолгом США.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Инвесторы на мировых рынках предпочитают увеличивать свои позиции в долларе США

До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар / рубль в диапазоне 79,5–81 руб./$ с тенденцией ослабления российской валюты. Рубль получает поддержку от растущих нефтяных котировок, которые получили положительный импульс на фоне выхода данных о сокращении запасов сырой нефти в США, а также возможном сокращении объемов добычи на заседании ОПЕК+ в июне. Одновременно с этим мы наблюдаем повышение risk-off настроений на мировых рынках из-за отсутствия консенсуса по потолку госдолга в США. Инвесторы на мировых рынках предпочитают увеличивать свои позиции в долларе США. Считаем, что вопрос потолка госдолга США продолжит оказывать негативное давление на мировые рынки, в том числе и на локальные валюты. Но на рубль этот фактор будет влиять в меньшей степени.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

В ближайшие торговые дни локальная поддержка рубля может оказаться более выраженной

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 77,5–80,5. Российская валюта сдержанно реагирует на позитив в виде восходящего импульса цен на нефть и подготовки компаний к налоговому периоду. Среди возможных причин, препятствующих активному укреплению рубля, можно отметить общий уход инвесторов от риска в свете напряженного внешнерыночного фона и обострившейся геополитики, а также усиление самого доллара против основных валют. Индекс американской валюты DXY в середине недели превысил 105,6 п. Между тем пик налогового периода все ближе, в этом месяце он придется на 29 число. Полагаем, что в ближайшие торговые дни локальная поддержка рубля может оказаться более выраженной.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Рубль могут поддержать экспортеры с конвертацией валютной выручки

Российская валюта стабилизируется около уровня 80 руб. за доллар благодаря отсутствию значимых драйверов. Приближение основных налоговых выплат мая, которые мы оцениваем в 2,3 трлн руб., снижает привлекательность спекулятивных стратегий против рубля. Мировые цены на нефть подрастают, при этом доллар остается сильным по отношению к большинству валют. Рискованные активы находятся под давлением неопределенности, связанной с согласованием потолка госдолга США. Во второй половине недели рубль могут поддержать экспортеры с конвертацией валютной выручки, однако в последние месяцы этот процесс нестабилен, поэтому рассчитывать на заметное укрепление рубля в этот период не стоит.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

В качестве позитивных факторов на валютном рынке — дорожающая нефть

Поддерживает курс российского рубля приближающийся пик периода налоговых выплат. В качестве позитивных факторов на валютном рынке — дорожающая нефть. При этом в мире доллар продолжает дорожать из-за затянувшихся переговоров по потолку госдолга США, где в случае его неподнятия к лету может наступить технический дефолт по американским гособязательствам. Китайский юань пока ослабляет свои позиции. Не в его пользу — очередное обострение экономического диалога Китая и США по ряду позиций. Новости из еврозоны неоднозначные. Не добавляют оптимизма европейской валюте сообщения о снижении индекса делового климата в Германии в мае, однако в Великобритании при этом годовая инфляция по итогам апреля показала замедление до 8,7% с 10,1% в марте.

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