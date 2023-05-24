Пермский бегун стал первым на командном чемпионате страны

Командный Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Сочи 24 мая. Традиционно это первые серьезные соревнования, с которых лучшие спортсмены страны начинают летний соревновательный сезон. Первым из пермских атлетов на старт вышел Владимир Никитин. После блестящей победы на полумарафоне в Москве в середине мая было видно, что он находится в хорошей форме, что и подтвердил финиш на классической дистанции 5000 м.

Никитин оказался вне конкуренции. Его результат первое место и время 13:03.74 - сообщает пресс-служба министерства спорта Пермского края.