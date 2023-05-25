Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму проект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Когда он будет рассмотрен, пока не уточняется.

В пояснительной записке к документу говорится, что после принятия в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации». Поэтому Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Договор, который предлагает денонсировать Владимир Путин, был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года между ним и тогдашним украинским президентом Леонидом Кучмой. 7 декабря 2022 года Владимира Путин назвал «значимым результатом» специальной военной операции появление новых регионов в РФ и превращение Азовского моря во внутреннее.

Александр Кислов