Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму проект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Когда он будет рассмотрен, пока не уточняется.

В пояснительной записке к документу говорится, что после принятия в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации». Поэтому Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Договор, который предлагает денонсировать Владимир Путин, был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года между ним и тогдашним украинским президентом Леонидом Кучмой. 7 декабря 2022 года Владимира Путин назвал «значимым результатом» специальной военной операции появление новых регионов в РФ и превращение Азовского моря во внутреннее.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...