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Коммерсантъ FM
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Сказка сказок

Вышел сериал про королеву Шарлотту

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самые обсуждаемые моменты нового сериала «Королева Шарлотта» и о том, почему сегодня так востребована историческая фантастика.

Классика сегодня везде: помимо возвращения на подиумы силуэтов конца XIX века и ожидаемого всплеска интереса к масскульту девяностых и нулевых, есть запрос и на костюмированные исторические драмы. С налетом вымысла и фантастики, конечно, что и делает эти истории такими привлекательными. Среди самых популярных — сага HBO о Бриджертонах, которая получила самые положительные отзывы как у критиков, так и у зрителей. Недавно вышел приквел, посвященный личной истории королевы Шарлотты, урожденной Мекленбург-Стрелицкой, которая является одной из главных фигур во всех трех сезонах. «Королева Шарлотта: история Бриджертонов» — это шесть серий захватывающего действа, в котором в красиво декорированных интерьерах красиво одетые и тщательно причесанные люди красиво влюбляются и страдают. Сериал рассказывает о первых днях правления Шарлотты как королевы, и потому на экране мы видим более молодые версии нескольких ключевых персонажей оригинального «Бриджертона», включая ее саму, короля, леди Дэнбери и Вайолет Бриджертон, и как начинались их истории.

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Акцент в повествовании, как вообще во всех исторических любовных романах Джулии Куинн, по которым снимается сага, сделан на истории любви. Шарлота (ее играет Индия Риа Амартейфио) и король Георг III (в исполнении Кори Милкриста) показаны в самом начале их совместного пути как супругов. И потому главные споры, конечно, идут о том, был ли на самом деле болен реальный Георг III (да, был) и насколько этично было предавать огласке все его страхи и слабости (почему нет, дело сильно прошлое). Не менее интересен и «Великий эксперимент», который якобы имел место в 1770-е и заключался в том, чтобы ввести в высший свет людей с темной кожей, богатых аристократов из африканских королевств, окончивших Итон и проживающих жизнь обычных английских джентльменов. Это все настолько забавно, что смотрится очень занятно и свежо.

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Костюмы трактуются так же свободно, как и нравы: королева носит широкие юбки, обтягивающие и роскошно украшенные корсеты и, конечно, парики. «Бриджертоны» в целом известны своим разнообразием и инклюзивностью, и новый сезон не является исключением. Как и многие цветные персонажи в сериале, королева Шарлотта, а также ее локоны с естественной текстурой, ее высокие парики — это еще одна красивая аномалия в этом жанре. Каждая прическа королевы Шарлотты — парик, даже если это обычное «афро», но какой — богато украшенный или лентами, или драгоценностями: все, чтобы передать царственную суть королевы.

«Телесериал альтернативной истории» — именно так называют все, что вышло под названием «Бриджертоны», но, кажется, никого не смущает эта альтернативность. Потому что когда история снята красиво и талантливо, то можно закрыть глаза на исторические несоответствия.

Ирина Кириенко

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