Синоптики предупредили жителей Кубани о грозовых ливнях и граде до 28 мая

С пятницы и до конца недели на Кубани ожидаются ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер до 20–23 м/с. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Уточняется, что на реках бассейна Кубани на юго-востоке края — в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах — ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Об ухудшении погоды уже в четверг со ссылкой на данные Северо-Кавказского УГМС сообщают власти Адыгеи. Отмечается, что 25 мая на территории республики ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с.

Михаил Волкодав

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