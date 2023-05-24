«Троице» прописали покой

В Кремле не знали о состоянии иконы «Троица» до подписания указа о ее передаче РПЦ. Так на вопрос “Ъ FM” ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что с этим вопросом будут разбираться. Пока произведение искусства останется в Третьяковской галерее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания реставрационного совета. Музей отказался выдать икону Русской православной церкви на одноименный праздник, который в этом году пройдет 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Как уточняет агентство «Интерфакс», специалисты пришли к выводу, что из-за сложного и нестабильного состояния в ближайшее время «Троицу» нельзя вывозить за пределы музея. Сейчас она находится в мастерской на неотложной реставрации. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Перемещение иконы летом прошлого года в Троице-Сергиеву лавру привело к тяжелым последствиям. Еще в сентябре 2022-го в Третьяковской галерее говорили о 61 «существенном изменении». В этот раз в музейном протоколе сообщается, что проблем как минимум на десять больше, из них пять требуют неотложного реставрационного укрепления, кое-где слои буквально отваливаются. «Произошла расконсервация памятника», — говорится в документе. В нем зафиксированы и высказывания участников реставрационного совета, например, протоиерея Русской православной церкви Леонида Калинина: «То есть это не была климатическая капсула?», и ответ хранителя Третьяковской галереи Татьяны Городковой: «Не была». Она также сообщает, что страховые компании оценили ущерб в более чем 9 млрд руб., и это заниженная оценка, уверены музейные работники. Вопрос Калинина о том, кто несет за это персональную ответственность, в Третьяковской галерее переадресовали «тому, кто сделал запрос и кто игнорирует наши просьбы». Вместе с тем в музее подчеркнули, что есть удачные примеры выдачи памятников, например, иконы Богоматери Донской. Она, в соответствии с многократными исследованиями, была в стабильном состоянии, добавили в Третьяковской галерее. «Троицу» же перевозить нельзя даже в некой супервитрине и на короткий срок, уверены в музее. В РПЦ на это ответили, что имеют не меньше навыков и образования, а, может, даже больше, чтобы отвечать за святыни. По итогу участники совета, среди которых была и директор музея Елена Проничева, признали необходимость оставить икону в покое, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Судя по опубликованным фотографиям, есть риск того, что икона просто расколется пополам при перевозке, рассказала искусствовед и автор Telegram-канала «Ку-ку» Ксения Коробейникова:

«Хранители Третьяковской галереи поняли, что ничего хорошего ждать не придется, и взяли ситуацию в свои руки, опубликовав этот документ. В прошлом году икону выдали, нарушив процедуру. В результате трещина между досками, на которых написана икона, увеличилась. Никто не исключает, что если сейчас ее переместят, она может расколоться.

Сейчас директор Третьяковской галереи Елена Проничева напирает на закон, устав и бюрократическую процедуру. Согласно им, передача произведения искусства такого уровня должна очень долго оформляться.

И Третьяковка не имеет права выдать икону, если реставрационный совет против. Кроме того, если с "Троицей" что-то случится, то отвечать за это будет именно музей, а не Минкульт, РПЦ, страховщики и так далее»

Сейчас перевозить икону чрезвычайно опасно, подчеркнул директор Музея им. Андрея Рублева, искусствовед Михаил Миндлин, который присутствовал на заседании реставрационного совета:

«Икона должна находиться в витрине-капсуле, в покое, с постоянным, бесперебойным поддержанием температурно-влажностного режима. Если говорить о том, сколько времени потребуется на реставрацию поврежденных участков, то это очень тонкие, очень сложные работы.

На реставрационном совете эксперты представляли технологию консервации памятника, согласовывали ее. Так как на протяжении веков икона хранилась далеко не в идеальных условиях, а дерево — живой материал, произошло коробление досок. Там есть неровности текстуры, доски повело, плоскости соединения неидеальны. А во время транспортировки возникают колебания, которые влияют на это.

На лицевой стороне иконы по левкасу и живописному слою по местам соединения досок есть трещина грунта и красочного слоя, и там происходят микроскопические подвижки. И этого достаточно для повреждения шедевра русского искусства.

Например, если посмотреть на икону с лицевой стороны, то трещина проходит прямо по лику ангела. Это, конечно, чрезвычайно опасно».

15 мая РПЦ объявила, что президент Владимир Путин в ответ на «многочисленные просьбы православных верующих» принял решение вернуть икону церкви. Ее планировали выставить сначала в храме Христа Спасителя, а затем вернуть в Троице-Сергиеву лавру. После выводов специалистов Третьяковской галереи в Московском патриархате подчеркнули, что сохранность иконы — наиболее важный вопрос. Правда, добавили, что «Троицу» все же перенесут, но позднее, с подготовкой и «расчетом на века и навсегда».

Тем временем ученые Российской академии наук обратились с письмом к министру культуры Ольге Любимовой, призвав «сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение этого величайшего памятника русской и мировой культуры».

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Сабина Адлейба