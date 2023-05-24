Новый вагоноремонтный завод начал работу в Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области запущен новый вагоноремонтный завод ГК «Новотранс». Торжественная церемония с участием губернатора региона Александра Дрозденко состоялась в среду, 24 мая, передает ТАСС.

«Завод будет развиваться, и после первой очереди будет вводиться вторая, максимум на второй очереди будут работать более 1,5 тыс. человек»,— цитирует информагентство господина Дрозденко.

По его совам, завод способен ремонтировать по 80 вагонов в день. На нынешнем этапе производится обслуживание 1 250 вагонов в месяц.

Соглашение о строительстве нового производства было подписано в рамках ПМЭФ в 2019 году. Изначально предполагалось, что завод введут в эксплуатацию не позднее 2021 года. В конечном счете общие инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей.

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