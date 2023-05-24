В подмосковном Видном задержан подозреваемый в попытке поджога здания ФСБ

В Московской области задержан мужчина, который с помощью бутылок с зажигательной смесью пытался поджечь здание Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) в городе Видное.

«Инцидент произошел в ночь на 24 мая в городе Видное. Местный житель попытался поджечь отделение УФСБ, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Мужчина оперативно установлен и задержан»,— сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В отношении задержанного жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело, утверждают собеседники ТАСС (по какой именно статье УК оно заведено, не уточняется).

По данным Telegram-канала Baza, задержанным оказался 30-летний жители Видного Никита Б. Ему инкриминируют попытку уничтожения чужого имущества путем поджога.

Александр Кислов