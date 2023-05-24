Ярославские эксперты высказались за стабильность и предсказуемость инфляции

Представители ярославского бизнеса, научного сообщества и СМИ высказались за предсказуемость инфляции в ходе обсуждения денежно-кредитной политики, которое было организовано Банком России, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль». Во встрече приняли участие эксперты из регионов ЦФО.

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«Основной вопрос со стороны граждан и бизнеса к Банку России традиционно связан с высоким уровнем ключевой ставки. Ключевая ставка воспринимается как основной фактор, влияющий на стоимость кредитов. При этом не учитывается тот факт, что ставки по кредитам зависят в первую очередь от ставок по депозитам, которые, в свою очередь, зависят от готовности граждан сберегать и от инфляционных ожиданий»,— сказал профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор экономических наук Дмитрий Вахрушев.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что с 2015 года выбрана стратегия таргетированной инфляции. То есть Банк России принимает решение по денежно-кредитной политике таким образом, чтобы поддерживать годовую инфляцию вблизи 4%. Если инфляция в силу каких-то причин отклоняется, то Банк России стремится вернуть инфляцию к цели.

Корреспондент «Ъ-Ярославль» поинтересовался, насколько региональные факторы могут повлиять на уровень инфляции в регионе по сравнению с федеральными. К примеру, в Ярославской области в апреле уровень цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,2%. В целом по России инфляция составила 2,3%. Начальник Главного управления Банка России по ЦФО Рустем Марданов ответил, что отклонения от средних значений инфляции по округу в регионах незначительны, поскольку большее влияние оказывают макроэкономические условия и факторы.

Антон Голицын