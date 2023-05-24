МЧС предупредило жителей Санкт-Петербурга о грозе и сильном ветра в четверг

В Санкт-Петербурге ожидается очередное ухудшение погодных условий. Региональное управление МЧС предупредило горожан, что по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в четверг, 25 мая, в Петербурге ожидается дождь, местами с грозой, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с.

Напомним, что в последний раз гроза приходила в Петербург в минувший понедельник, 22 мая. В городе даже объявляли «желтый» уровень опасности из-за непогоды.

После дождя с грозой главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал, что до конца текущей недели в городе ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Однако позднее специалист скорректировал свой прогноз, уточнив, что в ночь на пятницу над регионом пройдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями, местами с грозами.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте