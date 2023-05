20 лет назад сэр Пол Маккартни впервые выступил в России, и сразу — на Красной площади. Послушать хиты The Beatles в самом сердце Москвы пришли десятки тысяч зрителей, в том числе президент Владимир Путин. Кто еще из зарубежных звезд пел под стенами Кремля и как это описывала пресса — в материале «Ъ».

Впервые Красная площадь покорилась французской диско-группе Space. Ее основатель, пионер электронной музыки Дидье Маруани, много лет вынашивал идею дать концерт в центре Москвы, однако реализовать мечту смог только после развала СССР: 21 июня 1992 года Space собрала под стенами Кремля 360 тыс. зрителей, а на разогреве у Маруани пела сама Алла Пугачева.

В 1983 году советские власти отказали Дидье Маруани в концерте на Красной площади Фото: Галина Кмит / РИА Новости Солист Space парил над Красной площадью Фото: Галина Кмит / РИА Новости Французские электронищики прочувствовали воцарившую на Красной площади атмосферу свободы Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Дидье Маруани: «Красная площадь семьдесят лет не видела никаких праздников, кроме демонстраций… И меня это ужасно тронуло» («Факты», 3 ноября 2001 года).

«Странно было играть на Красной площади просто для удовольствия людей... За несколько лет до этого я познакомился с министром культуры СССР, и он пригласил меня и Sрасе отыграть 21 концерт. Но я отказался — сказал, что не хочу играть для номенклатуры и хотел бы вернуться в СССР, чтобы выступить перед действительно большой аудиторией» («Сегодня», 21 октября 2015 года).

Ренцо Арборе

Спустя почти четыре года, 26 мая 1996-го, на Васильевском спуске выступил итальянский коллектив L`Orchestra Italiana во главе с певцом и шоуменом Ренцо Арборе. Оркестр больше двух часов исполнял традиционные неаполитанские песни в необычных аранжировках — от блюза до рок-н-ролла.

Концерт Ренцо Арборе длился более двух часов при участии зрителей, активно плясавших под зонтами Фото: Величкин Сергей / ТАСС Традиционные неаполитанские песни исполнялись в стилях соул, блюз, джаз и рок-н-ролл, с многочисленными вкраплениями восточных, африканских и латиноамериканских музыкальных орнаментов Фото: Сергей Величкин / ТАСС

«Люди находились в прекрасном мире неаполитанской песни. Она заставляла их улыбаться, грустить, думать о светлом. На русском языке оркестр исполнил "Очи черные". Певец приезжал в Россию в самом начале перестройки… Особенно ему нравятся Красная площадь и Арбат» («Российская газета», 28 мая 1996 года).

«Итальянские туристы, посетившие московский концерт любимого артиста, на вопрос, что значит для них имя Ренцо Арборе, отвечали: "Это имя звучит для нас как Любовь и Красота". После концерта многие москвичи готовы были подписаться под этим признанием» («Коммерсантъ», 28 мая 1996 года).

The Prodigy

27 сентября 1997 года на Манежной площади сыграли британские электронщики The Prodigy. Бесплатный концерт стал частью международного сноубордического шоу Ballantine`s Urban High. Выступление эпатажной группы посетили около 250 тыс. человек, заполонивших не только саму площадь, но и все подступы к ней. Концерт стал для The Prodigy крупнейшим на тот момент и лег в основу документального фильма MTV.

В милиции готовились к 10-15 тыс. зрителей, однако реальная цифра превзошла все ожидания

Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images

Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images В милиции готовились к 10-15 тыс. зрителей, однако реальная цифра превзошла все ожидания

Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images

«Слово "PRODIGY" не нарисовал у себя на лбу только безрукий или безлобый… Ко времени выхода на сцену "Продиджи" большинство пришедших либо замерзло до чертиков, либо просто утомилось толкаться и получать за это дубинкой по башке. Поэтому, когда "Продиджи" появились-таки в начале десятого, никто не умер от восторга, все просто тихонечко запрыгали: под действием музыки и от дикого желания разогреть окоченевшие суставы» («Вечерняя Москва», 4 октября 1997 года).

Фанаты The Prodigy заняли Театральный проезд, Моховую улицу, а также начало Тверской Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images Специально для сноубордического шоу напротив Исторического музея был смонтирован трамплин с искусственным снегом Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images

Клавишник The Prodigy Лирой Торнхилл: «Какой-то инопланетный по атмосфере рейв, ни одного туалета, организация была на ужасном уровне, но люди пришли послушать Prodigy, и все получили то, что хотели» (Mixmag, июнь 2016 года).

Вокалист The Prodigy Кит Флинт: «Когда мы исполняли "Their Law" ("Их Закон"), в это время детей жестоко толкали вооруженные до зубов русские силовики, которые сдерживали толпу. Это было очень сюрреалистично» (RedBull, 26 октября 2018 года).

Red Hot Chili Peppers

14 августа 1999 года MTV привез в Москву с бесплатным концертом американскую рок-группу Red Hot Chili Peppers, которая собрала на Васильевском спуске около 300 тыс. человек. И хотя концерт продлился всего 45 минут, выступление на фоне храма Василия Блаженного возмутило РПЦ.

Выступлением рок-группы Red Hot Chili Peppers MTV отметил первую годовщину своего российского подразделения Фото: Ivan Nikitin / Getty Images Когда «перцы» вышли на сцену, пошел дождь, на что солист Энтони Кидис отреагировал строчкой из советской песни: «Пусть всегда будет солнце!» Фото: Ivan Nikitin / Getty Images

«За полтора часа до начала шоу пробиться к сцене без специальных пропусков было невозможно… Наиболее прозорливые фанаты занимали места на фасаде церкви Святой Варвары, немногочисленных деревьях и даже на столбах городского освещения» («Коммерсантъ», 17 августа 1999 года).

«Там и сям раздавались девичьи восклицания, адресованные вокалисту "перцев" Кидису: "Энтони, иди сюда!", "Кидис, я тебя хочу" и т. п. Энтони охотно подыгрывал фанатским чувствам: выйдя на сцену в белой рубашке и с галстуком (!), он скоро обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков» (InterMedia, 16 августа 1999 года).

Участники группы выучили несколько русских фраз, включая «спасибос» Фото: Ivan Nikitin / Getty Images Концерт Red Hot Chili Peppers вызвал ажиотаж среди молодежи и добавил хлопот правоохранительным органам Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото Группа «Парк Горького» на разогреве у Red Hot Chili Peppers Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото

Энтони Кидис: «Чем взрослее ты становишься, тем больше понимаешь, что хотел бы попасть в Россию и посмотреть все своими глазами. Это место, которое вдохновляет, чтобы написать какие-то строчки» («Коммерсантъ», 14 августа 1999 года).

Пласидо Доминго

В 2001 году иностранная звезда должна была впервые выступить не снаружи, а внутри Кремля — на Соборной площади. 18 июля там был запланирован благотворительный концерт испанского тенора Пласидо Доминго, однако из-за ремонтных работ его перенесли на Красную площадь. Цена билетов достигала $1 тыс., поэтому непосредственно на сцене оперного певца лицезрели всего 2,5 тыс. человек.

Пласидо Доминго подписал гигантский чек на три миллиона рублей. Пожертвованные средства должны были пойти на реставрацию зданий Кремля Фото: Антон Денисов / ТАСС Две тысячи стульев для посетителей концерта Фото: Людмила Пахомова / ТАСС В концерте участвовали российские певицы — лауреаты конкурса вокалистов Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Последние ряды кончались где-то на подступах к Мавзолею. То есть покойного вождя революции в зрительный зал не пустили» («Коммерсантъ», 20 июля 2001 года).

«Прилегающие к Красной площади переулки были запружены людьми, которые не смогли заплатить несколько тысяч рублей за билет… Организаторы концерта решили, что, если даже не все билеты проданы, страждущим незачем слушать певца задаром» («Ведомости», 20 июля 2001 года).

«Акт меценатства был почти театрально обыгран: на сцену вынесли огромный щит в виде банковского чека, на котором Доминго поставил свою подпись со словами: "Хоть у меня и нет счета в российском банке"» (InterMedia, 19 июля 2001 года).

Пол Маккартни

24 мая 2003 года в рамках мирового турне Back in The World в России впервые выступил один из основателей британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни. На Красной площади собралось, по разным оценкам, от 20 тыс. до 50 тыс. человек. В первых рядах хиты «битлов» бок о бок слушали мэр Москвы Юрий Лужков, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иностранным агентом) и президент России Владимир Путин.

Владимир Путин занял место между Юрием Лужковым и Андреем Макаревичем (признан иностранным агентом) Фото: Алексей Панов / РИА Новости Маккартни исполнил почти 40 композиций из репертуара The Beatles, группы Wings, а также сольного периода творчества Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

«На Красную площадь Путин вышел через Спасские ворота минут через пятьдесят после начала выступления и ушел, только когда отзвучали последние аккорды шоу» («Аргументы и факты», 28 мая 2003 года).

«Пол всячески подчеркивал, что визит в Россию для него особенное событие — заранее подготовил перевод многих фраз на русский и, к восторгу публики, зачитывал их по бумажке. Когда к зрителям присоединился президент Путин, Маккартни сообщил: "У нас пополнение". На бис сэр Пол вышел, размахивая российским триколором» («Российская газета», 26 мая 2003 года).

Битломаны семьями стекались к Красной площади Фото: Ivan Sekretarev / AP «Москва была нашим открытием России, мы чувствовали сильное возбуждение от самого факта пребывания в этой стране»,— позже музыкант рассказывал в интервью «Ъ» Фото: Алексей Панов / РИА Новости

«Впервые за все время пафосных концертов на Красной площади партер встал и пританцовывал. Все эти мальчишки 60–70-х годов прошлого века, сегодняшние российские капитаны политики и бизнеса, снова стали мальчишками» («Известия», 25 мая 2003 года).

«Московский мэр часто подпевал, как и остальные, стоя, и чувствовалось, что Владимиру Путину не очень удобно сидеть в это время, и он тоже дважды вставал, но не подпевал, а только хлопал» («Коммерсантъ», 26 мая 2003 года).

Шоу Маккартни длилось почти три часа

Фото: Алексей Панов / РИА Новости

Фото: Алексей Панов / РИА Новости Шоу Маккартни длилось почти три часа

Фото: Алексей Панов / РИА Новости

Пол Маккартни: «Все говорили: "Мы не можем дождаться, когда вы ее («Back In The USSR».— «Ъ») сыграете!" Обычно мы исполняем ее в середине сета. Но в этот раз она была не в том месте. И Путин пропустил… поэтому я просто добавил ее на бис и представил, сказав: "У нас была особая просьба исполнить эту песню еще раз"» (The Guardian, 14 декабря 2003 года).

Scorpions

Всего через три месяца, 6 сентября 2003 года, Москва отметила День города лазерным шоу Герта Хофа с участием Scorpions и экс-солиста Modern Talking Томаса Андерса под аккомпанемент Президентского оркестра. Для немецких рокеров это было не первое выступление в России, но дебют в самом сердце столицы. Правда, из-за стоимости билетов на концерт собралось всего 15 тыс. человек.

Клаус Майне клялся в любви к России, Красная площадь отвечала взаимностью Фото: JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance / AFP Во время шоу небо Москвы бороздили десятки световых лучей Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото К концу выступления публика повскакивала с мест, многие забрались ногами прямо на VIР-стульчики Фото: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild / AFP Перед концертом музыканты Scorpions признались журналистам, что всегда мечтали выступить на Красной площади Фото: JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance / AFP В завершении концерта Клаус Майн (слева) и Томас Андерс в сопровождении Президентского симфонического оркестра исполнили «Hurricane» Фото: JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance / AFP

«Вокалист Клаус Майне исполнял хиты, кидал в VIР-партер барабанные палочки, но растормошить публику оказалось делом непростым. За то, чтобы статусно посидеть у стен Мавзолея перед сценой, люди выложили по $100–300, пришли сюда в пафосных нарядах и явно были не расположены трясти волосами и показывать "козу". Однако горячие немецкие парни и осенний московский воздух в конце концов подняли зрителей со своих мест» («Новые известия», 8 сентября 2003 года).

«В какой-то момент Клаус Майне затянул "Полюшко-поле" и призвал публику спеть с ним. Публика призыв проигнорировала» («Коммерсантъ», 8 сентября 2003 года).

Джо Кокер

В 2005 году британский певец Джо Кокер в рамках мирового турне Heart & Soul 14 сентября дал концерт в Москве, а на следующий день — в Санкт-Петербурге. За полтора часа перед 10 тыс. зрителей, которые собрались на Васильевском спуске, Кокер исполнил ряд композиций из своего нового альбома, а также полтора десятка каверов на всемирно известные песни.

К середине концерта некоторая скованность московских зрителей прошла, а под конец публика и вовсе устроила Кокеру стоячую овацию

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ К середине концерта некоторая скованность московских зрителей прошла, а под конец публика и вовсе устроила Кокеру стоячую овацию

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«Солидные дядечки в костюмах, которые занимали большую часть сидячего партера, вскакивали с мест и с душой подпевали любимым песням. Музыканты Кокера сделали все, чтобы продемонстрировать, что в России они чувствуют себя как дома: саксофонист красовался в shapka, одна из бэк-вокалисток — в майке с надписью "Москва"» («Коммерсантъ», 16 сентября 2005 года).

«Он с самого начала щедро делился с залом своим best of, правда, зал, слегка затюканный фсошниками, требовавшими не покидать своих мест, реагировал сдержанными аплодисментами… Публике после концерта тоже не хватало слов выразить свои чувства. Уходя с Васильевского, услышал, как кто-то сказал: "Кокер нас просто задушил... в объятиях"» («Известия», 16 сентября 2005 года).

Сцену на этот раз расположили не у собора Василия Блаженного, как обычно, а внизу, ближе к набережной

Фото: JSA Stage Company

Фото: JSA Stage Company Сцену на этот раз расположили не у собора Василия Блаженного, как обычно, а внизу, ближе к набережной

Фото: JSA Stage Company

«Иногда казалось, что от переизбытка эмоций седовласый музыкант вот-вот разорвет на себе рубашку… "Следующую песню мы репетировали специально для Москвы",— заинтриговал музыкант, и зазвучали аккорды композиции "My Father`s Son", при этом публика разразилась оглушительными аплодисментами» (InterMedia, 15 сентября 2005 года).

Шакира и The Black Eyed Peas

22 июля 2006 года мобильный оператор МТС собрал на фестивале «Красное лето» на Васильевском спуске сразу двух топовых исполнителей — колумбийскую певицу Шакиру и американскую хип-хоп-группу The Black Eyed Peas. На разогреве у мировых звезд пели отечественные — Дима Билан и t.A.T.u., однако зрителей, как писали газеты, они скорее утомляли. Всего у стен Кремля тогда собралось 35 тыс. человек.

Досмотр зрителей перед концертом Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото Певец Дима Билан (сидит), участники группы The Black Eyed Peas и Шакира (в центре) Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото Сотрудники охраны Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото

«Кувыркаясь и выплясывая, The Black Eyed Peas пропели все свои основные хиты, наконец заставив толпу на Васильевском спуске танцевать. К этому моменту стало очевидно, что артистам и дела не было до Red Square, они работали с публикой, как сделали бы это на любой рок-площадке» («Общая газета», 24 июля 2006 года).

«Шакира яростно выплясывала и выдавала мощнейший вокал, сдобренный рок-обработкой. Под конец выступления пушки у сцены выпалили в воздух разноцветные листочки бумаги, так что храм Василия Блаженного на несколько мгновений превратился в увеличенную копию сувенира "шар со снегом"» («Коммерсантъ», 24 июля 2006 года).

Участники The Black Eyed Peas по очереди вовлекали публику не просто в подпевки, а в создание композиций, которое происходило прямо на глазах у зрителей Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото Шакира исполняла танец живота, спускалась в партер и болтала по-русски Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото

«Хотя ранее музыканты признавались, что далеки от политики и ею не интересуются, во время выступления Black Eyed Peas на экранах возникало изображение обезьяны, которое сменялось фотографией Джорджа Буша. Вопрос, что бы это значило, остается открытым» («Новые известия», 24 июля 2006 года).

Linkin Park

23 июня 2011 года на Васильевском спуске дали концерт американские альтернативщики Linkin Park. Он прошел в рамках рекламной кампании третьей части блокбастера «Трансформеры», для которого группа записала саундтрек. Изначально выступление должно было быть бесплатным, однако позже зрителей решили пускать по пригласительным билетам, поэтому услышать кумиров смогли всего около 10 тыс. человек.

Российские фанаты устроили флешмоб для американских рокеров Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий / купить фото Linkin Park отыграли часовую программу и закончили ее салютом Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий / купить фото

«Вполне благопристойный молодой люд стекался к Красной площади по всем возможным улицам, набережным и переулкам и узнавал, что в километровом радиусе не только запрещена продажа пива и шампанского, но и блокированы эшелонированными кордонами все пути, ведущие к Васильевскому спуску» («Известия», 24 июня 2011 года).

«Numb», «Break in the Habit», «Don't Stay» публика встречала с особым восторгом и скандировала припев песен наизусть Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий / купить фото Слева направо: актеры Тайриз Гибсон, Шайа Лабаф, Джош Дюамель, Рози Хантингтон-Уайтли и Патрик Демпси на концерте Linkin Park Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий / купить фото

Солист Linkin Park Честер Беннингтон: «Я чувствовал тяжесть тех лет, когда я рос и мне говорили, что это запретное место. Поэтому то, что дети смогли выразить себя таким образом, действительно трогательно; мы никогда этого не забудем» (The Guardian, 7 июля 2011 года).

На этом история шумных концертов под стенами Кремля закончилась: в декабре 2013 года президент Владимир Путин утвердил исчерпывающий список мероприятий, которые разрешено проводить на Красной площади: парад Победы, присяга, фестивали военных оркестров и другие традиционные события.

